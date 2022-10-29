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Нашли повод — россия вышла из зернового соглашения
Нашли повод — россия вышла из зернового соглашенияhttps://racurs.ua/n176273-nashli-povod-rossiya-vyshla-iz-zernovogo-soglasheniya.htmlРакурс
росія 29 жовтня оголосила про вихід із «зернової угоди» після сьогоднішніх вибухів у Севастополі. Там звинувачують Україну у нападі на кораблі чорноморського флоту.
Про це пише пропагандистське «РИА Новости» із посиланням на заяву міністерства оборони рф.
Рішення про призупинення участі в угоді ухвалено у зв’язку з атакою безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі, про яку так званий самоназваний губернатор міста та міністерство оборони рф заявили 29 жовтня.
За версією Міноборони, кораблі, які зазнали атаки, брали участь у забезпеченні безпеки «зернового коридору».
Раніше представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей. в ООН вважають, що відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.
Продовольчий індекс ФАО знижується 7 місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти опосередковано запобігло близько 100 млг людей від крайньої бідності. Початкова тривалість угоди щодо спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути автоматично продовжена 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме. Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі, — йшлося у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка 27 жовтня.
У неділю, 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Вони запевнили, що зараз немає жодних сумнівів, що робота «зернового коридору» буде продовжена після 22 листопада.
21 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни створили штучну чергу, затримуючи проходження понад 150 кораблів з агропродукцією України. А через дії агресорки Україна не змогла експортувати близько 3 млн тонн продовольства від початку роботи «зернового коридору».
Амбасадор з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева розповіла, що станом на 27 жовтня Україна експортувала понад 8,5 млн тонн зернових.
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