лавров заявив про готовність путіна говорити з Заходом. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n176295-lavrov-zayavyv-pro-gotovnist-putina-govoryty-z-zahodom.html

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Російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з країнами Заходу щодо України.

Глава країни-агресора готовий сісти за стіл переговорів, якщо цивілізований світ звертатиметься до росії «з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги інтересів, спрямованих на пошук компромісів і балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні». Про це 30 жовтня заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров, передає РІА «Новости» та RT.

За словами російського «дипломата», за останні шість місяців начебто було кілька ініціатив щодо переговорів зі США та інших країни. Міністр наголосив, що вони «просили про телефонні розмови з російським лідером». Також начебто з такими з проханнями зверталися й деякі глави МЗС.

Не обійшлося й без погроз у заяві представника кремля. Очільник мзс зазначив, що «чим довше вони тягнуть із переговорами, тим складніше їм буде з нами домовлятися».

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що воєнний злочинець володимир путін продовжує відкидати ідею суверенітету України, що є несумісним із можливістю серйозних переговорів між москвою і Києвом, оскільки кремль має на меті знищити українську державу.

Джерела: РІА «Новости», RT