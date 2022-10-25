Група демократів у Конгресі закликала Байдена розпочати прямі переговори із росією - Білий дім незворушний

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Група конгресменів закликала президента США розпочати прямі переговори із Росією. У Білому домі цю ініціативу не підтримали

30 членів Конгресу США від Демократичної партії направили президенту Джо Байдену листа, в якому закликали його розпочати прямі переговори з росією, які могли б призвести до завершення війни.

Звернення, як повідомляє The Washington Post, підготувала група ліберальних конгресменів-демократів на чолі з Прамілою Джаяпала, яка представляє у нижній палаті парламенту Вашингтон.

Автори звернення вважають, що Байден, продовжуючи надавати безпрецедентну військову та фінансову допомогу Україні, має розпочати прямі переговори з росією, щоб знайти «реалістичні рамки для припинення вогню». Альтернативою дипломатичному рішенню, підкреслили вони, є «затяжна війна» з «катастрофічними та незбагненними ризиками».

Як зазначає The Washington Post, це перший випадок, коли Байдена закликає різко змінити політику щодо війни в Україні група його соратників щодо Демократичної партії.

У Білому домі та Держдепартаменті США, коментуючи звернення конгресменів, дали зрозуміти, що Джо Байден ідею прямих переговорів із росією, як і раніше, не підтримує.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки адміністрації президента США Джон Кірбі сказав, що переговори з росією без участі України, як і раніше, неможливі.

Прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс, своєю чергою, заявив, що США не бачать жодних ознак того, що росія готова вести діалог і робити дипломатичні зусилля.

Нагадаємо, США — головний союзник України, який надає їй багатомільярдну допомогу, зокрема надаючи озброєння. Сполучені Штати після початку вторгнення рф в Україну також запровадили кілька пакетів санкцій щодо росії.