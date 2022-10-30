Количество убитых россиянами врачей назвали в Минздраве

Количество убитых россиянами врачей назвали в Минздравеhttps://racurs.ua/n176302-kolichestvo-ubityh-rossiyanami-vrachey-nazvali-v-minzdrave.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну пошкодили вже понад 1 тис. об'єктів медзакладів.
29 цивільних лікарів було вбито та ще понад 100 зазнали поранень. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя України.
Зазначається, що 94 постраждалі об'єкти медзакладів вже відновлено повністю, 203 частково. Також налагоджена медична евакуація з партнерами з Європи.
Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому, — наголошують у відомстві.
Зокрема, повідомляється, що лише за минулий тиждень Центром громадського здоровʼя за підтримки Глобального фонду було закуплено та розподілено по регіонах:
- 88 аналізатори газів крові;
- 19 моніторів пацієнта мультипараметричний з ЕКГ Taurus 12,1;
- 48 модульних моніторів пацієнта Aurоra 12;
- 168 планшетних комп’ютерів Асer ENDURO Urban T24;
- 886 пульсоксиметрів;
- 169 систем GeneXpert;
- 45 рентгенівських систем МАС.