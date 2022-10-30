Количество убитых россиянами врачей назвали в Минздраве

Рашисты убили уже десятки врачей в Украине

https://racurs.ua/n176302-kolichestvo-ubityh-rossiyanami-vrachey-nazvali-v-minzdrave.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну пошкодили вже понад 1 тис. об'єктів медзакладів.

29 цивільних лікарів було вбито та ще понад 100 зазнали поранень. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя України.

Зазначається, що 94 постраждалі об'єкти медзакладів вже відновлено повністю, 203 частково. Також налагоджена медична евакуація з партнерами з Європи.

Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому, — наголошують у відомстві.

Зокрема, повідомляється, що лише за минулий тиждень Центром громадського здоровʼя за підтримки Глобального фонду було закуплено та розподілено по регіонах: