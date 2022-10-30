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Ракурс
Рашисты убили уже десятки врачей в Украине

Количество убитых россиянами врачей назвали в Минздраве

30 окт 2022, 18:02
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну пошкодили вже понад 1 тис. об'єктів медзакладів.





29 цивільних лікарів було вбито та ще понад 100 зазнали поранень. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя України.

Зазначається, що 94 постраждалі об'єкти медзакладів вже відновлено повністю, 203 частково. Також налагоджена медична евакуація з партнерами з Європи.

Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому, — наголошують у відомстві.

Зокрема, повідомляється, що лише за минулий тиждень Центром громадського здоровʼя за підтримки Глобального фонду було закуплено та розподілено по регіонах:

  • 88 аналізатори газів крові;
  • 19 моніторів пацієнта мультипараметричний з ЕКГ Taurus 12,1;
  • 48 модульних моніторів пацієнта Aurоra 12;
  • 168 планшетних комп’ютерів Асer ENDURO Urban T24;
  • 886 пульсоксиметрів;
  • 169 систем GeneXpert;
  • 45 рентгенівських систем МАС.

Источник: Ракурс


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