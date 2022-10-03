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Ракурс
Россияне ударили ракетами по больнице в Купянском районе, есть жертвы

Россияне ударили ракетами по больнице в Купянском районе, есть жертвы (ФОТО)

3 окт 2022, 18:43
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Росіяни вдарили 3 жовтня ракетами по лікувальній установі в Куп‘янському районі.





На жаль, загинув лікар-анастезіолог, а медсестра поранена.

Як написав у своєму Телеграм-каналі голова Харківської ОВА Синєгубов, будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх.

Росіяни вдарили ракетами по лікарні в Купʼянському районі, є жертви

На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Росіяни вдарили ракетами по лікарні в Купʼянському районі, є жертви

Росіяни вдарили ракетами по лікарні в Купʼянському районі, є жертви

«Ракурс» писав, що евакуаційну колону на Харківщині, в якій загинули 24 людини, військові рф обстріляли з кулемета. Такі попередні дані слідства 3 жовтня озвучив голова Харківської ОВА. За його словами, виїзд колони організував місцевий перевізник, якого вбили наступного дня після обстрілу колони. Хто саме це зробив, встановити поки не вдалося.

Росіяни вдарили ракетами по лікарні в Купʼянському районі, є жертви

Источник: Ракурс


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