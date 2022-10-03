Росіяни вдарили ракетами по лікарні в Купʼянському районі, є жертви

https://racurs.ua/ua/n175388-rosiyany-vdaryly-raketamy-po-likarni-v-kup-yanskomu-rayoni-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

Росіяни вдарили 3 жовтня ракетами по лікувальній установі в Куп‘янському районі.

На жаль, загинув лікар-анастезіолог, а медсестра поранена.

Як написав у своєму Телеграм-каналі голова Харківської ОВА Синєгубов, будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх.

На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

«Ракурс» писав, що евакуаційну колону на Харківщині, в якій загинули 24 людини, військові рф обстріляли з кулемета. Такі попередні дані слідства 3 жовтня озвучив голова Харківської ОВА. За його словами, виїзд колони організував місцевий перевізник, якого вбили наступного дня після обстрілу колони. Хто саме це зробив, встановити поки не вдалося.