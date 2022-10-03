Окупанти перевірять «Місіс Крим», яка заспівала «Червону калину»

https://racurs.ua/ua/n175387-okupanty-pereviryat-misis-krym-yaka-zaspivala-chervonu-kalynu.html

Ракурс

Поліція Криму розпочала перевірку через публікацію в мережі відео, на якому переможниця конкурсу краси «Місіс Крим — 2022» Ольга Валєєва разом із подругою виконує пісню «Червона калина», повідомляє ТАРС.

Агентство зазначає, що ця композиція «вважається гімном українських націоналістичних формувань, зокрема заборонених у рф».

Наразі співробітники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин того, що сталося. За зібраними поліцейськими матеріалами буде ухвалено рішення відповідно до законодавства, — заявили журналістам у МВС Криму.

Сама Ольга Валєєва заявила, що виконувала пісню без злого наміру і не хотіла щось пропагувати.

Кажу як є! Я знати не знала, що ця пісня із чимось пов’язана і є якоюсь забороненою! І співали ми її без усяких смислів та підсмислів та символів! Просто заспівали українську пісню (ми так думали, що це просто пісенька, яку знаємо давно), — написала вона в Інстаграм.

«У Криму нікого не карають за нормальні українські пісні. Але! Ніхто не дозволить тут співати націоналістичні гімни!» — написав в Телеграм так званий радник голови Криму Олег Крючков, коментуючи відео Валєєвої.

Це не перший випадок переслідування окупантами мешканців Криму за виконання українських пісень. У серпні на півострові на 10 діб заарештували діджея, який увімкнув у барі селища Щолкіне кліп на пісню «Дике поле» із зображеннями на підтримку українських військових.

Діджея звинуватили у демонстрації нацистської символіки. Відвідувача, який замовив пісню, оштрафували на 50 тис. рублів за статтею про «дискредитацію» російської армії.

14 вересня у Бахчисараї суд притягнув до відповідальності шістьох організаторів та гостей весілля, де заспівали українську «Червону калину». Їх також звинуватили у пропаганді нацистської символіки та «дискредитації» армії, призначивши штрафи до 50 тис. рублів та адміністративні арешти від 5 до 15 діб.

15 вересня у Білогірську звільнили викладача технікуму, який включив до аудиторії українську пісню про безпілотники «Байрактар». Його також заарештували на 13 діб у адміністративних справах про «дискредитацію» російської армії та публічну демонстрацію нацистської символіки.

Пісня «Червона калина» («Ой у лузі червона калина») написана 1914 року. Після російського вторгнення у лютому 2022 року стала одним із символів України. 27 лютого її виконав лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який записався у тероборону. Потім пісню виконували інші українські артисти, а також гурт Pink Floyd.