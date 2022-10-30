Россияне бегут от объявленной путиным «частичной мобилизации», фото: «Поэмбук»

https://racurs.ua/n176306-v-merii-moskvy-ot-putinskoy-mobilizacii-sbejali-do-treti-sotrudnikov-smi.html

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У рф чиновники російського уряду та мерії Москви рятуються від проголошеної диктатором володимиром путіним «часткової мобілізації» втечею за кордон.

Зокрема, у деяких відділах мерії Москви недораховуються 20−30% штату. Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на дані російського видання «Верстка».

Також журналістами стало відомо про випадки від’їзду співробітників міносвіти, міністерства цифрового розвитку, центробанку. Крім того, зі змагань у Киргизстані не повернулися щонайменше десять співробітників апарату російського футбольного союзу.

Це свідчить, що в рядових російських чиновників, попри поширену думку, немає броні від «часткової мобілізації», наголошують журналісти.

Всі просто біжать у паніці. Судячи з того, що нам розповідають наші джерела, вони їдуть і вдають, що продовжують працювати віддалено. Так триває до того моменту, поки не з’ясується, що людина не може прийти до офісу, — зазначає головний редактор «Верстки» Лола Тагаєва. — Ніхто толком навіть не прощається. Залишають непомиті кружки (на роботі — ред.). Усі досить хаотично. Головне — втекти.

За словами Тагаєвої, з цим намагаються боротися, викликати співробітників назад, але не завжди вдається.

Такий відтік кадрів часто призводить до зупинки роботи всередині цих організацій, тож частина керівників готова певний час покривати таких співробітників.

У низці випадків було втрачено важливі документи, призупинено роботу, замкнуту на конкретну людину. Відбувалися певні колапси, — зазначає Тагаєва.

За її словами, передусім намагаються виїхати чоловіки IT-спеціалісти, які, ймовірно, припускають, що знайдуть іншу роботу.

Тікають люди, які можуть собі дозволити втекти, які мають гроші на квитки, якісь релокації, — наголошує вона.

Тагаєва зазначає, що передусім росіяни їдуть у країни Середньої Азії.

Можливо, у них була помилкова теорія, що «якщо я на держслужбі, то маю залишатися, мене захистять». Ні, цього немає. Мобілізують і працівників пропагандистських медіа, — наголошує вона.

Джерело: «Настоящее время»