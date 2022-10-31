ПВО Украины сбила 44 из более 50 крылатых ракет рф

https://racurs.ua/n176316-pvo-ukrainy-sbila-44-iz-bolee-50-krylatyh-raket-rf.html

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Збройні сили України збили 44 із понад 50 випущених по Україні російських ракет. Крилаті ракети запускали з літаків-ракетоносців Ту-95 і Ту-160 з півночі Каспійського моря та з Ростовської області.

О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Фейсбук.

44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності:

повітряного командування «Центр» — 18,

повітряного командування «Південь» — 12,

повітряне командування «Схід» — 9,

повітряного командування «Захід» — 5.

Нагадаємо, частина Київщини залишилася без світла через обстріли енергетичної інфраструктури. Жителів області закликали підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Попередньо відомо про одного потерпілого та руйнування приватних будівель.