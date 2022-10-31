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На аэродроме рф у границы с Латвией взорвались два вертолета – росСМИ

На аэродроме рф у границы с Латвией взорвались два вертолета — росСМИ

31 окт 2022, 12:20
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На аеродромі біля кордону з Латвією вибухнули два російських вертольоти. Як повідомляють пропагандистське ЗМІ росії Baza, інцидент стався у Псковській області.





Вибух пошкодив два гелікоптери Ка-52, які перебували на території військового аеродрому неподалік від російсько-латвійського кордону.

Вертольоти нібито були непридатні для експлуатації, вони перебували на ремонті.

Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо. З якої причини вибухнули Ка-52 — невідомо, — пише Baza.

Інцидент стався вчора близько 22.00. Військовослужбовці частини нібито почули кілька вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох вертольотів.

Источник: Ракурс


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