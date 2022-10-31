Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На аеродромі рф біля кордону з Латвією вибухнули два вертольоти – росЗМІ

На аеродромі рф біля кордону з Латвією вибухнули два вертольоти — росЗМІ

31 жов 2022, 12:20
999

На аеродромі біля кордону з Латвією вибухнули два російських вертольоти. Як повідомляють пропагандистське ЗМІ росії Baza, інцидент стався у Псковській області.





Вибух пошкодив два гелікоптери Ка-52, які перебували на території військового аеродрому неподалік від російсько-латвійського кордону.

Вертольоти нібито були непридатні для експлуатації, вони перебували на ремонті.

Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо. З якої причини вибухнули Ка-52 — невідомо, — пише Baza.

Інцидент стався вчора близько 22.00. Військовослужбовці частини нібито почули кілька вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох вертольотів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів