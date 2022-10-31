Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії і 16 “Калібрів”

https://racurs.ua/ua/n176310-rosiya-trymaie-u-chornomu-mori-dva-raketonosiyi-i-16-kalibriv.html

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Два російських ракетоносії, з яких армія воєнних злочинців росії може атакувати українську територію 16-ма протикорабельними крилатими ракета класу «Калібр», перебувають у Чорному морі.

Про це 31 жовтня повідомляє Оперативне командування «Південь» на власній Фейсбук-сторінці.

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі налічує вісім кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування два надводних ракетоносії з 16-ма «Калібрами», — йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» нагадують, що за інформацією Стамбульського спільного координаційного центру, 31 жовтня погоджено план руху 14 «зернових» суден морським гуманітарним коридором.

Сили оборони в готовності забезпечити виконання покладених на них завдань для безпечного проходу торгових суден в рамках Чорноморської зернової ініціативи, — наголошують захисники України.

Разом з тим, ОК «Південь» вказує на присутність загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів районів, які перебувають у зоні досягання зброї ворога.