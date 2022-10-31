Ракета рф впала на півночі Молдови біля кордону з Україною

https://racurs.ua/ua/n176318-raketa-rf-vpala-na-pivnochi-moldovy-bilya-kordonu-z-ukrayinou-video.html

Ракурс

Російська ракета впала у Молдові вранці 31 жовтня на території населеного пункту Наславча Окницького району. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

Ракета була збита українською системою ППО та впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований біля кордону з Україною.

Внаслідок інциденту у кількох будинках вибило шибки.

У відомстві сусідньої країни додали, що за даними української влади, росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.

Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює група з документації, — йдеться у повідомленні.

Портал NordNews оприлюднив відео, зняте камерою спостереження на місці. За словами журналістів, момент падіння російської ракети був знятий на відео, пише «Європейська правда».