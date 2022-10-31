Массированная атака рф - Пострадали не менее 13 украинцев

https://racurs.ua/n176324-massirovannaya-ataka-rf-postradali-ne-menee-13-ukraincev.html

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Масовані ракетні удари нанесла росія вранці 31 жовтня по території України. Станом на 11.30 відомо про 13 потерпілих внаслідок атаки. Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Наразі ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак росії. І ми, звичайно, будемо разом зі Службою безпеки України, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни, — наголосив Клименко.

Відомо, що внаслідок обстрілу Черкащини четверо осіб дістали поранення. В області продовжують ліквідовувати наслідки атак по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, російськими ракетами та дронами 31 жовтня були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

З понад 50 крилатих ракет силам ППО вдалося збити 44. У семи областях знеструмлені сотні населених пунктів. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині запровадили локальні аварійні відключення.