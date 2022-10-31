Десантники ВСУ уничтожили пехоту и БМП россиян в Донецкой области

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Ракурс

У Донецькій області десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили піхоту та БМП російських окупантів. Відеозапис оприлюднила у Фейсбук прес-служба 79-ї бригади.

Цього дня в одному з районів Донецької області були знищені жива сила та бойова машина піхоти противника БМП-1 разом з екіпажем, — йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано наслідки бойової роботи захисників України.