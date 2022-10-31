Молдова выгнала из страны представителя посольства россии в Кишиневе

Молдова оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства рф після падіння фрагментів російської ракети на територію країни. Як повідомляють у МЗС Молдови, російського дипломата висилають з країни.

Ракетні обстріли сусідньої країни призводять до подальшої ескалації безпекових ризиків, а громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Атаки на енергетичну інфраструктуру України також створюють усе більші загрози енергетичній безпеці країни", — зазначається в повідомленні дипломатів Молдови.

У МЗС московитів зауважили, що готують відповідь.

Раніше представника посольства рф у Кишиневі викликали до МЗС для пояснень через проліт двох російських ракет над повітряним простором Молдови.

Вислати дипломата вирішили через російську ракету, яка після збиття силами ППО впала на територію Молдови: «громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни», — повідомили в МЗС і додали, що засуджують ракетну атаку росії на енергетичну інфраструктуру України.

Там назвали сьогоднішні атаки по Україні «кричущим актом порушення міжнародного гуманітарного права, який завдає величезних економічних і соціальних збитків усій Європі, зокрема громадянам Молдови».

Нагадаємо, після падіння російської ракети у прикордонному селі Наславча, Молдовська національна партія зажадала вислати посла рф олега васнєцова.

У саркастичній, недипломатичній формі російський посол вимагав від молдовської сторони чітких доказів перетину російськими ракетами повітряного простору Республіки Молдова. Сьогодні ми також маємо підтвердження — в селі Наславча, — Молдавська національна партія.

У результаті ранкових російських ракетних ударів по Україні, одна зі збитих в українському повітряному просторі ракет впала на території Молдови. Це сталося у молдовському населеному пункті Наславча поблизу кордону з Україною. Втім, у Молдові не зафіксували порушення повітряного простору.