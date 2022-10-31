Правительство приняло проект госбюджета-2023 - какой курс гривны планирует Кабмин

https://racurs.ua/n176341-pravitelstvo-prinyalo-proekt-gosbudjeta-2023-kakoy-kurs-grivny-planiruet-kabmin.html

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42,2 грн за долар США — такий середньорічний курс закладено у проекті держбюджету на 2023 рік, який подає Кабмін до другого читання у раду.

Про це 31 жовтня повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму ТГ-каналі.

До кінця 2023 року, згідно з проектом, курс має бути не вищим за 45,8 грн (замість 50 грн, як це передбачали під час першого читання).

Уряд 31 жовтня ухвалив проект держбюджету-2023 до другого читання. До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%, повідомив у своїх соцмережах очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонується збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.

Видатки передбачені на рівні 2,6 трлн грн. Дефіцит держбюджету наступного року становитиме понад 20% ВВП.

Будемо покривати його коштом допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд дол., — написав Шмигаль.

Він додав, що тепер в уряді очікують швидке голосування проекту бюджету у парламенті.

Тексту проекту бюджету до другого читання на сайті Верховної Ради станом на 20.00 31 жовтня немає.