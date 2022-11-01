Автомобиль коллаборанта взорвали в оккупированном Бердянске

Автомобиль коллаборанта взорвали в Бердянске. Фото: 6262.com.ua

https://racurs.ua/n176359-avtomobil-kollaboranta-vzorvali-v-okkupirovannom-berdyanske.html

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Колаборант Павло Іщук із Бердянська Запорізької області постраждав внаслідок вибуху.

В окупованому Бердянську вибухнув його автомобіль. Зрадник, який раніше працював журналістом та речником двох мерів міста, після російської окупації став заступником самопроголошеного міського голови з інформаційної діяльності. Він відповідав за пропаганду в місті. Про це 1 листопада повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Тим часом голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі «Суспільному» розповіла, що вибухівку, яку нашпигували металевими кульками та цвяхами, підклали в автомобіль колаборанта. Іщука госпіталізували. Він у свідомості, але його стан оцінюється як тяжкий.

Нагадаємо, колаборант та колишній нардеп із «Слуги народу» Олексій Ковальов 29 серпня був вбитий на окупованій Херсонщині. Зрадника вбили у Залізному Порту.

Джерело: «Суспільне»