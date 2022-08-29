Колаборанта-нардепа Ковальова ліквідували на Херсонщині. Фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n174196-kolaboranta-nardepa-kovalova-likviduvaly-na-hersonschyni-zmi.html

Ракурс

Олексій Ковальов, колаборант та колишній нардеп із «Слуги народу», був вбитий на окупованій території Херсонської області.

Екс-парламентаря вбили у Залізному Порту. Ці дані потребують уточнення, але про загибель сепаратиста повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили цю інформацію. Про це 29 серпня повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Видання «Українська правда» із посиланням на джерело в «Слузі народу» повідомило про вбивство Ковальова на Херсонщині.

Так, правда, — повідомило джерело.

Херсонське видання «Мост» пише, що у правоохоронних органах опосередковано підтвердили інформацію про смерть Ковальова. Також ЗМІ пише, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.

Нагадаємо, 28 квітня партія «Слуга народу» виключила нардепа Ковальова зі своєї фракції у Верховній Раді. Згодом на тимчасово окупованій Херсонщині він заявив, що «росія на Херсонщині назавжди». Також він обговорював із загарбниками крадіжку українського зерна.

У червні на екс-«слугу» здійснили замах на окупованій території. У липні Офіс генерального прокурора повідомив ковальову про підозру у держзраді та пособництві росії. Колаборанту загрожувало покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Джерело: «Українська правда», «Мост»