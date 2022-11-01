россияне ожидают БПЛА и баллистические ракеты из Ирана – где их может разместить враг

https://racurs.ua/n176364-rossiyane-ojidaut-bpla-i-ballisticheskie-rakety-iz-irana-gde-ih-mojet-razmestit-vrag.html

Ракурс

На початку листопада Іран планує відправити у рф партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що безпілотники доставлятимуть Каспійським морем до порту Астрахань.

Дрони у росію надходитимуть у розібраному стані, а вже на території рф їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема «Герань-2».

«Ракурс» повідомляв, що у Збройних силах України вважають — російські війська можуть розмістити балістичні ракети виробництва Ірану на північному кордоні України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ймовірно, їх буде доставлено на північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні. По дальності 300 км — одна ракета, інша — 700 км. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту, — сказав представник Повітряних сил.

За його словами, збивати такі ракети «теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити».

У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони, — заявив Ігнат.

Раніше в жовтні джерела The Washington Post повідомили, що Іран поставить росії балістичні ракети «Фатех-110» та «Зульфікар», дальність яких становить 300 та 700 км.

Reuters писав із посиланням на джерела, що сторони уклали угоду 6 жовтня у Москві. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що росія отримає ракети у листопаді.

Телеканал CNN повідомив 1 листопада, що, за даними представників неназваної країни Заходу, Іран відправить росії приблизно 1 тис. одиниць зброї, у тому числі 450 дронів-камікаддзе та балістичні ракети малої дальності.

Офіційно Іран та росія заперечують, що російські війська використовують у війні в Україні зброю іранського виробництва. ЗСУ при цьому практично щодня повідомляє про збиті іранські дрони.