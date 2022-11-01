Иран отправит рф тысячу баллистических ракет и дронов. Фото: konkurent.ua

https://racurs.ua/n176362-iran-otpravit-rossii-tysyachu-ballisticheskih-raket-i-dronov-cnn.html

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Військова допомога росії продовжує надходити з Ірану.

У Тегерані готуються відправити країні-агресору близько 1 тис. додаткових одиниць зброї. Нова партія озброєння включатиме балістичні ракети малого радіусу дії «земля-земля» та ще більше ударних безпілотників. Про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, за постачанням уважно стежать, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до росії передові високоточні керовані ракети. Крім того, не виключено, що ця зброя дасть загарбникам значний поштовх на полі бою.

Чиновники однієї з західних країн розповіли журналістам, що остання партія іранської зброї для рф включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні. Бо ще минулого тижня повідомлялося, українська армія ліквідувала понад 300 дронів-камікадзе іранського виробництва. Минулого тижня повідомлялося, що ЗСУ збили понад 300 іранських безпілотників.

За інформацією CNN, нова очікувана поставка ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль рф. Ймовірно, балістичні ракети доставлять до кінця 2022 року.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 1 листопада повідомив, що росія, ймовірно, розмістить іранські балістичні ракети на північному кордоні України, а звідти ракети загрожуватимуть усій державі, бо мають дальність 300 та 700 км. Військовий наголосив, що проти цих ракет українська армія не має ефективного захисту.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомляло, що 6 жовтня російська та іранська влади уклали угоду про продаж окупантам балістичних ракет та безпілотників. Зазначалося, що Тегеран надасть росіянам ракети класу «земля-земля» малого радіуса дії, включно із Zolfaghar.

Джерело: CNN