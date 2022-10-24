Россияне не могут обеспечить мобилизованную амуницию, поэтому используют иранскую

https://racurs.ua/n176097-rossiyane-ne-mogut-obespechit-mobilizovannuu-amuniciu-poetomu-ispolzuut-iranskuu.html

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Іран направить у рф інструкторів з використання БПЛА Arash-2 та постачає амуніцію.

Головне управління розвідки Міноборони розповіло, що росіяни не можуть забезпечити мобілізованих амуніцією та продовжують залучати іранських інструкторів для тренувань своїх військових.

Йдеться про шоломи та бронежилети виробництва компанії «Milad».

Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту — 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва «Milad» (Іран). Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валуйки, Білгородської області), — йдеться в повідомлені розвідників.

Зазначимо, що інформація щодо цієї компанії та її продукції відсутня у відкритому доступі.

Також розвідка повідомляє, що влада Ірану збирається направити у рф групу радників, які допомагатимуть російським військовим застосовувати безпілотники нового типу «Arash-2».

Крім того, іранські інструктори допомагатимуть освоювати ракети класу «земля-земля», постачання яких очікується найближчим часом.

В ГУР МО повідомили і про відряджання групи радників Корпусу вартових ісламської революції до Джанкоя. Вони інструктуватимуть російські війська щодо застосування безпілотників типу Shahed-136 та Mohajer-6.

Arash-2 — це дрон-камікадзе дальнього радіуса дії, який був представлений публічно у вересні 2022 року. Це покращена версія безпілотника Arash-1.

Зазначається, що він може декілька разів міняти напрямок руху перед ураженням цілі. Розмах крил Arash-2 4,5 м, він має твердопаливні прискорювачі. Безпілотник може бути обладнаний оптичними та тепловізійними сканерами для захоплення різних видів цілей.

Запуск здійснюється зі спеціалізованої платформи та з контейнера. Також можливий пуск з морських платформ.

Тим часом Іран відкинув звинувачення США у тому, що його військові перебувають в окупованому Криму, щоб допомагати росії запускати проти України дрони-камікадзе.

Ми категорично відкидаємо цю новину, — заявив журналістам представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канані, відповідаючи на запитання про заяву Білого дому.

20 жовтня офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що іранські інструктори та працівники технічної інфраструктури перебувають у Криму, щоб допомагати росії в її операціях з дронами.