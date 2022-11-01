Кабмин упростил пролонгацию срока действия загранпаспортов, МВД сообщило новые тарифы на них

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Кабмін спростив процедуру пролонгації дії закордонного паспорта для українців

Уряд спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей.

Про це розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ.

1 листопада уряд прийняв постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України.

Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії російської федерації, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).

Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі.

Ухвалена постанова сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів, — зазначили в МЗС.

З 1 листопада змінилася вартість надання адміністративних послуг у сфері міграції, повідомили в МВС.

Під час дії воєнного стану за нетермінове оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон вартість адміністративної послуги не збільшується.

Особи, які здійснили оплату адмінпослуг та подали заяви для оформлення документів до 1 листопада 2022 року, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 1 листопада 2022 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

У МВС повідомили нові тарифи за оформлення паспортів, але зазначили, що вони набудуть чинності через шість місяців після скасування воєнного стану.