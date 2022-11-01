Россияне запустили новую ИПСО о «сломанной украинской системе управления полем боя»

https://racurs.ua/n176374-rossiyane-zapustili-novuu-ipso-o-slomannoy-ukrainskoy-sisteme-upravleniya-polem-boya.html

Ракурс

Російські телеграм-канали 1 листопада почали масово публікувати пости про те, що російські хакери буцімто зламали захищену українську військову систему ситуаційної обізнаності Delta.

Це фейк та російська ІПСО — психологічна інформація, повідомляє Міністерство оборони України.

Міноборони розповіло, що пропагандистські ресурси розпочали нову ІПСО саме зараз невипадково:

Нещодавно оновлену версію цієї системи успішно представили на щорічній конференції експертів і розробників NATO Tide Sprint. Тому невдовзі ворог почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про її злам. Система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, несанкціонованих проникнень не було.

Що таке Delta?

Це система збору, обробки та відображення інформації про ворожі та свої сили на полі бою або на обраній території. Вона дозволяє підрозділам, командирам і техніці бачити в режимі реальному часу все, що відбувається навколо. Її можна використовувати для того, щоб планувати операції та завдання. У Delta вже інтегрували чат-боти, які розробили в Мінцифри.

Delta показує на цифровій мапі всю інформацію про противника від різних джерел і розвідки. Система може працювати на будь-якому пристрої — ноутбуці, планшеті або телефоні. Також вона сумісна з аналогічними рішеннями, які використовують армії країн-членів Альянсу, оскільки Delta створювали за стандартами НАТО.