Саудовская Аравия не исключает нападения Ирана - The Wall Street Journal

https://racurs.ua/n176386-saudovskaya-araviya-ne-iskluchaet-napadeniya-irana-the-wall-street-journal.html

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Саудівська Аравія попередила США про те, що Іран готується «найближчим часом» здійснити напад на неї та Ірак. Таким чином офіційний Тегеран прагне відволікти увагу власного населення від антиурядових протестів, які тривають з вересня.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані посадовців Ріяда та Вашингтона.

Саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвідувальну інформацію, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль. У відповідь США і кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил. Рада національної безпеки Білого дому заявила на готовність відповісти на напад з боку Ірану.

Ми стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові і розвідувальні канали з саудитами. Ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів і партнерів в регіоні, — вказав співрозмовник WSJ.

Раніше іранська влада публічно звинувачувала Саудівську Аравію, США та Ізраїль у підбурюванні до антиурядових протестів у країні

З кінця вересня Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один з яких був збитий американським військовим літаком, коли той прямував до міста Ербіль, де базуються війська США.

Нагадаємо, в іранському місті Кум над мечеттю піднятий червоний прапор помсти. Востаннє прапор помсти піднімали кілька років тому після вбивства американцями генерала Сулеймані. Тоді іранці атакували нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії та бази американців в Іраку.