Польша построит ограждение на границе с россией - детали

https://racurs.ua/n176391-polsha-postroit-ograjdenie-na-granice-s-rossiey-detali.html

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Польща відгородиться від Калінінградської області парканом і колючим дротом. Про це рішення повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Огорожа має захистити від чергової хвилі нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки, які прибуватимуть в аеропорт Калінінграду.

Огорожа складатиметься із трьох шарів колючого дроту і буде заввишки два з половиною метри, а в ширину — три метри. З польського боку буде встановлений теж паркан, що захищатиме звірів. Нам важливо, аби кордон був щільним. Ми використовуємо досвід, здобутий торік. Тимчасовий паркан захистив польсько-білоруський кордон, — заявив Блащак під час прес-конференції у Варшаві.

Будівництво паркану на кордоні з Калінінградською областю розпочнеться уже в середу. Її зводитимуть польські сапери.

Нагадаємо, останніми часом аеропорт Калінінград-Храброво підписав угоди про «відкрите небо» з Туреччиною, Сирією та Білоруссю. На думку Варшави, це може бути підготовкою до перекидання чергової хвилі мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки.

На початку жовтня Польща остаточно завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Його довжина — близько 187 км, висота — 5,5 метрів.