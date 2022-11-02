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Ракурс
Первые спутниковые фото последствий удара по кораблям рф в Севастополе

Первые спутниковые фото последствий удара по кораблям рф в Севастополе (ФОТО)

2 ноя 2022, 12:57
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Перші супутникові фото наслідків удару по кораблях Чорноморського флоту військово-морських сил росії в тимчасово окупованому Севастополі показали ЗМІ. Фото оприлюднив 2 листопада у Твіттер OSINT-аналітик Benjamin Pittet.





Світлини зроблено 1 листопада о 5.35 та об 11.06. Супутник зафіксував корабель класу «Адмирал Григорович» у відкритому морі на буксирі. За п’ять годин російський корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі. Не виключено, що фото зафіксувало переміщення фрегата «Адмирала Макарова». Характер ймовірних пошкоджень від атаки дронами за допомоги світлини встановити неможливо.

Источник: Ракурс


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