Первые спутниковые фото последствий удара по кораблям рф в Севастополе

https://racurs.ua/n176394-pervye-sputnikovye-foto-posledstviy-udara-po-korablyam-rf-v-sevastopole-foto.html

Ракурс

Перші супутникові фото наслідків удару по кораблях Чорноморського флоту військово-морських сил росії в тимчасово окупованому Севастополі показали ЗМІ. Фото оприлюднив 2 листопада у Твіттер OSINT-аналітик Benjamin Pittet.

Світлини зроблено 1 листопада о 5.35 та об 11.06. Супутник зафіксував корабель класу «Адмирал Григорович» у відкритому морі на буксирі. За п’ять годин російський корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі. Не виключено, що фото зафіксувало переміщення фрегата «Адмирала Макарова». Характер ймовірних пошкоджень від атаки дронами за допомоги світлини встановити неможливо.