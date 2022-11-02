ВСУ ликвидировали командиров танкового батальона и вертолетного полка рф

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Збройні сили України ліквідували командирів танкового батальйону і бойового вертолітного полку армії воєнних злочинців росії. Зокрема, 23 жовтня ЗСУ знищили командира танкового батальйону шостої танкової бригади 38-річного капітана олексія некрасова. Він був випускником Челябінського танкового училища. Служив у Нижньому Новгороді, а у 2009 році залишив армію і якийсь час працював у службі судових приставів.

У 2017 році його було відновлено на військовій службі у складі шостої окремої танкової бригади, яка воювала проти України у 2014−2016 роках.

Окрім цього, за даними російських ЗМІ, на війні в Україні був ліквідований підполковник, командир бойового вертолітного полку в’ячеслав зангієв. Ліквідований був родом зі столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК «Вагнер». Припускають, що окупант керував гелікоптером Мі-8, який Збройні сили України збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

Нагадаємо, за даними відкритих джерел, починаючи з 21 вересня щонайменше 101 російський мобілізований вже загинув, при цьому 23 з них — ще під час військової підготовки на полігонах та в казармах росії.