Рашисты возобновили свое участие в «зерновом соглашении»

https://racurs.ua/n176401-zernovaya-iniciativa-rossiya-zayavila-o-vozvraschenii-k-uchastiu-v-soglashenii.html

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У росії заявили про поновлення участі у «Зерновій ініціативі», з якої рашисти нещодавно вийшли нібито через напад на кораблі Чорноморського флоту рф.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву міноборони рф.

Рашисти стверджують, що завдяки зусиллям ООН та Туреччини отримали «письмові гарантії з боку України про невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти росії».

Україна також офіційно запевнила, що морський гумкоридор використовуватиметься лише відповідно до положень чорноморської ініціативи, — запевняють рашисти.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня морські безпілотники атакували російські військові кораблі у бухті тимчасово окупованого Севастополя. Наступного дня у рф оголосили, що зупиняють свою участь у «Зерновій ініціативі», заявивши, що атака на військово кораблі країни-агресора нібито була «терактом».

Попри вихід росії, Україна, Туреччина та ООН оголосили, що «Зернова ініціатива» діятиме й рух суден «зерновим коридором» продовжиться.