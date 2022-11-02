Рашисти поновили свою участь у «зерновій угоді»

https://racurs.ua/ua/n176401-zernova-iniciatyva-rosiya-zayavyla-pro-povernennya-do-uchasti-v-ugodi.html

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У росії заявили про поновлення участі у «Зерновій ініціативі», з якої рашисти нещодавно вийшли нібито через напад на кораблі Чорноморського флоту рф.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву міноборони рф.

Рашисти стверджують, що завдяки зусиллям ООН та Туреччини отримали «письмові гарантії з боку України про невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти росії».

Україна також офіційно запевнила, що морський гумкоридор використовуватиметься лише відповідно до положень чорноморської ініціативи, — запевняють рашисти.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня морські безпілотники атакували російські військові кораблі у бухті тимчасово окупованого Севастополя. Наступного дня у рф оголосили, що зупиняють свою участь у «Зерновій ініціативі», заявивши, що атака на військово кораблі країни-агресора нібито була «терактом».

Попри вихід росії, Україна, Туреччина та ООН оголосили, що «Зернова ініціатива» діятиме й рух суден «зерновим коридором» продовжиться.