ООН підтвердила прохід суден по “зерновому коридору” у четвер – Київ

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Організація Об'єднаних Націй (ООН) підтвердила, що дія «зернової ініціативи» буде продовжена у четвер — 3 листопада. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через «зерновий коридор». Отримали підтвердження від ООН, — вказав Кубраков у Twitter.

Він додав, що у Босфорі 2 листопада пройдуть перевірки суден.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу попри оголошення росією призупинення участі в ній.

Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми прагнемо, щоб так було й надалі. Ми, як Туреччина, виконували й будемо виконувати свої зобов’язання в цьому відношенні, — зазначив Акар.

Очільник оборонного відомства Туреччини повторив, що Анкара веде переговори з українською та російською сторонами щодо повноцінного відновлення дії «зернової угоди».

Станом на понеділок кораблі, які вийшли з українських портів і рухаються в морі, продовжують шлях. Проблем із виходом турецьких суден немає. Вони продовжать виходити, — уточнив він.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. 1 листопада повідомлялось, що Україна, Туреччина й Організація Об'єднаних Націй вирішили призупинити дію «зернового коридору» в межах Чорноморської зернової ініціативи.