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Ракурс
Дрон-камикадзе ударил по Кривому Рогу

Рашисты атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе, есть попадание

2 ноя 2022, 22:57
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Російські загарбники сьогодні, 2 листопада, ввечері атакували Кривий Ріг іранським дроном-камікадзе.





В результаті зафіксоване влучання «шахідом». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул,

Влучення дроном «Шахид». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо, — наголошує Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні ввечері рашисти також атакували дронами-камікадзе Запоріжжя. В результаті усі безпілотники були збиті силами української протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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