Рашисты атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе, есть попадание

Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрон-камикадзе ударил по Кривому Рогу
Рашисты атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе, есть попаданиеhttps://racurs.ua/n176413-rashisty-atakovali-krivoy-rog-dronom-kamikadze-est-popadanie.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 листопада, ввечері атакували Кривий Ріг іранським дроном-камікадзе.
В результаті зафіксоване влучання «шахідом». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул,
Влучення дроном «Шахид». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо, — наголошує Вілкул.
Нагадаємо, сьогодні ввечері рашисти також атакували дронами-камікадзе Запоріжжя. В результаті усі безпілотники були збиті силами української протиповітряної оборони.
.