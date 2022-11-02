Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дрон-камікадзе вдарив по Кривому Рогу

Рашисти атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе, є влучання

2 лис 2022, 22:57
999

Російські загарбники сьогодні, 2 листопада, ввечері атакували Кривий Ріг іранським дроном-камікадзе.





В результаті зафіксоване влучання «шахідом». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул,

Влучення дроном «Шахид». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо, — наголошує Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні ввечері рашисти також атакували дронами-камікадзе Запоріжжя. В результаті усі безпілотники були збиті силами української протиповітряної оборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів