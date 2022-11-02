Рашисти атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе, є влучання

Дрон-камікадзе вдарив по Кривому Рогу

https://racurs.ua/ua/n176413-rashysty-atakuvaly-kryvyy-rig-dronom-kamikadze-ie-vluchannya.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 листопада, ввечері атакували Кривий Ріг іранським дроном-камікадзе.

В результаті зафіксоване влучання «шахідом». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул,

Влучення дроном «Шахид». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо, — наголошує Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні ввечері рашисти також атакували дронами-камікадзе Запоріжжя. В результаті усі безпілотники були збиті силами української протиповітряної оборони.