Ограничение потребления сегодня – "Укрэнерго" сообщило детали отключений

https://racurs.ua/n176417-ogranichenie-potrebleniya-segodnya-ukrenergo-soobschilo-detali-otklucheniy.html

Ракурс

У четвер, 3 листопада, диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Для споживачів у Києві та області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

В цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району — обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго), — зазначили в «Укренерго».

Відомство нагадало, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Посилання на сайти обленерго є тут.