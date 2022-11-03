Зимой в россии может начаться вторая волна мобилизации — росСМИ

https://racurs.ua/n176436-zimoy-v-rossii-mojet-nachatsya-vtoraya-volna-mobilizacii-rossmi.html

Ракурс

Вже взимку у росії може початись друга хвиля мобілізації.

Російське видання «Верстка» із посиланням на джерела повідомило, що попри запевнення Кремля про завершення мобілізації, вона може розпочатись після Нового року, коли закінчиться осінній призов. Зокрема, співрозмовники видання у різних органах влади росії і державних компаніях (їхні імена не називають) сказали, що підготовка до другого етапу мобілізації вже йде.

За підрахунками низки ЗМІ на основі відкритих джерел, з моменту оголошення мобілізації загинули вже щонайменше 100 мобілізованих, більша частина — на фронті в Україні, але деякі — не доїхавши до нього, у пунктах підготовки.

росія перевела мобілізацію на війну у прихований режим і планує повернути дворічну службу до армій, повідомив 3 листопада й Генштабу ЗСУ. росія продовжує мобілізацію у прихованому режимі, попри офіційні заяви про її завершення. Так, військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців, які захочуть укласти контракт на участь у так званій військовій «спецоперації».

Здійснюються спроби повернути військовослужбовців, які отримали поранення та були звільнені з лав збройних сил РФ. Для поповнення молодшого офіцерського складу рішенням міноборони рф прискорено підготовку курсантів, — повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Тим часом у Раді Федерації рф вирішили провести консультації із силовими відомствами щодо повернення дворічного терміну служби в армії.

2 листопада міністр війни терористичної федерації шойгу повідомив, що на фронт до України відправлено вже 87 тис. мобілізованих росіян.