Все пьяные, водку ищут, как пушечное мясо – алковойска рф летят воевать в Украину (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n176419-vse-pyanye-vodku-ischut-kak-pushechnoe-myaso-alkovoyska-rf-letyat-voevat-v-ukrainu-video.html

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У мережі з’явилося відео транспортування в Україну мобілізованих в Калінінградській області росії.

Автор відео повідомляє, що перебуває в аеропорті Храброво і знімає так званих «мобіків», яких відправляють до України. Дата знімання, за словами автора ролика, — 25 жовтня.

Усі п’яні, горілку шукають. Розуміють, що вони — гарматне м’ясо. Напитися перед смертю хочуть, — каже чоловік.

Нагадаємо, що міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що 87 тис. мобілізованих «після підготовки та бойового злагодження» було відправлено до районів бойових дій.

Він заявив, що «недоліки у роботі військкоматів, які проявилися під час мобілізації, були усунені».

Нагадаємо, що мобілізація у росії розпочалася 21 вересня. Це перший такий випадок з часів Другої світової війни.

28 жовтня шойгу прозвітував про призов до армії 300 тис. осіб, а 31 жовтня путін оголосив про завершення мобілізації. Утім, офіційних документів про це в рф не оприлюднили.