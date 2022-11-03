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Усі п'яні, горілку шукають, як гарматне м'ясо - алковійська летять воювати в Україну

Усі п’яні, горілку шукають, як гарматне м’ясо — алковійська рф летять воювати в Україну (ВІДЕО)

3 лис 2022, 09:10
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У мережі з’явилося відео транспортування в Україну мобілізованих в Калінінградській області росії.





Автор відео повідомляє, що перебуває в аеропорті Храброво і знімає так званих «мобіків», яких відправляють до України. Дата знімання, за словами автора ролика, — 25 жовтня.

Усі п’яні, горілку шукають. Розуміють, що вони — гарматне м’ясо. Напитися перед смертю хочуть, — каже чоловік.

Нагадаємо, що міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що 87 тис. мобілізованих «після підготовки та бойового злагодження» було відправлено до районів бойових дій.

Він заявив, що «недоліки у роботі військкоматів, які проявилися під час мобілізації, були усунені».

Нагадаємо, що мобілізація у росії розпочалася 21 вересня. Це перший такий випадок з часів Другої світової війни.

28 жовтня шойгу прозвітував про призов до армії 300 тис. осіб, а 31 жовтня путін оголосив про завершення мобілізації. Утім, офіційних документів про це в рф не оприлюднили.

За словами путіна, до бойових частин відправили 41 тис. мобілізованих, а 259 тис. ще проходять підготовку.

У ЗМІ постійно з’являються повідомлення з посиланням на самих мобілізованих у тому, що вони опинилися на війні без підготовки та необхідного спорядження.

Джерело: Ракурс


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