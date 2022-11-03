Кремль провокує бунт в армії через різницю у виплатах і пільгах військовим

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Кремль стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій військовим, що посилює соціальну напруженість в суспільстві.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляється, що про це можуть свідчити відео матеріали, на яких, зокрема, мобілізовані в Ульяновську протестують проти проблем з виплатами.

На інших кадрах з Республіки Чувашія видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестувальникам-мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 тис. рублів (близько 4 тис. 860 дол.).

Також сім’ї мобілізованих чоловіків публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєву на те, що вони не отримали обіцяної компенсації в розмірі 120 тис. рублів (близько 1 тис. 945 дол.).

В ISW кажуть, що Кремлю доведеться продовжувати виплачувати обіцяні кошти, щоб зберегти суспільний контроль і деяку подобу морального духу серед російських збройних сил.

Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань, сформованих з різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та лікування, — підкреслюють аналітики.

Крім того, у звіті за 2 листопада експерти ISW вважають, що «путін із його закликами забезпечити конкурентну військову промисловість відірваний від реальності».

Російський президент не розуміє проблеми військової промислової бази і не бачить розрізненості ланцюжків постачання у рф.

Залежність росії у частині найважливіших видів озброєння від країн, що перебувають в ізоляції та під важкими санкціями, не узгоджується з вимогою путіна, щоб російська військова промисловість у найближчій перспективі стала висококонкурентною і почала задовольняти потреби російських Збройних сил, — зазначають аналітики ISW.

Раніше вони повідомляли, що іранське постачання безпілотників і, можливо, балістичних ракет до рф, ймовірно, ще більше збільшать залежність росії від систем озброєнь іранського виробництва.