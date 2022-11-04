путин назвал Мариуполь «древним русским городом» и призвал восстанавливать в нем музеи

https://racurs.ua/n176470-putin-nazval-mariupol-drevnim-russkim-gorodom-i-prizval-vosstanavlivat-v-nem-muzei.html

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Воєнний злочинець володимир путін назвав Маріуполь «давнім російським містом».

Він заявив, що там, крім житла, що постраждало від війни, і об'єктів інфраструктури, необхідно відновлювати музеї — щоб місцеві жителі «розуміли, звідки вони родом».

Маріуполь — дуже відоме, стародавнє, можна сказати, російське місто. Звичайно, люди серйозно постраждали, житла постраждали. Там житло треба відновлювати, сферу соціальної інфраструктури, дитячі садки, бібліотеки, театри. І музеї. Ось ми сьогодні святкуємо День народної єдності. І ось ці предмети матеріальної культури, які підтверджують весь перебіг історичних подій, пов’язаних із цією землею, із цими людьми насамперед, вони дуже важливі для того, щоб люди, які жили протягом 30 років в умовах якоїсь божевільної, абсолютно ідіотської націоналістичної пропаганди, щоб розуміли, звідки вони родом, — так цитують бункерного діда-маразматика росЗМІ.

Маріуполь не належить до міст Стародавньої Русі. Місто Російської імперії він став наприкінці 1770-х років. До цього там була фортеця козаків Запорізької січі, ліквідованої Катериною II у 1775 році.

У Маріуполі влаштувалися, зокрема, переселені з Кримського ханства греки — вони становили понад половину населення і наприкінці ХІХ століття.

Маріуполь перебуває під контролем російських військових із травня 2022 року. Восени росія на тлі українського контрнаступу формально анексувала окуповані території.