Армия рф выстреляла по Украине почти все иранские «мопеды», но это только первая партия дронов — Резников

https://racurs.ua/n176469-armiya-rf-vystrelyala-po-ukraine-pochti-vse-iranskie-mopedy-no-eto-tolko-pervaya-partiya.html

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Армія рф витратила майже всю першу партію іранських дронів у війні проти України. Про це 4 листопада повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами міністра оборони, перша партія дронів-камікадзе складалась з близько 300 одиниць основних типів. Вони використовувались для обстрілу цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури України. Також Резніков попередив, що у росії є й інші контракти з Іраном на постачання безпілотників.

Нагадаємо, офіційно Іран заперечує продаж своїх боєприпасів росії.