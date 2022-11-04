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Росіяни вистріляли по Україні майже всі іранські "мопеди", але це тільки перша партія дронів
Армія рф вистріляла по Україні майже всі іранські «мопеди», але це тільки перша партія дронів — Резніковhttps://racurs.ua/ua/n176469-armiya-rf-vystrilyala-po-ukrayini-mayje-vsi-iranski-mopedy-ale-ce-tilky-persha-partiya-droniv.htmlРакурс
Армія рф витратила майже всю першу партію іранських дронів у війні проти України. Про це 4 листопада повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
За словами міністра оборони, перша партія дронів-камікадзе складалась з близько 300 одиниць основних типів. Вони використовувались для обстрілу цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури України. Також Резніков попередив, що у росії є й інші контракти з Іраном на постачання безпілотників.
Нагадаємо, офіційно Іран заперечує продаж своїх боєприпасів росії.
В них укладені контракти й цифри звучали за різними даними від 1,5 тис. до 2,4 тис., але це не означає, що вони всіх їх отримали, тому що це контрактні зобов’язання іранської сторони, які вони будуть їм постачати. Зважаючи на те, що іранська сторона постачає ті дрони ще й в інші країни для бойових дій, — а зараз у них самих там все не дуже, скажімо так, спокійно розвивається, — маємо надію, що не всі ці зобов’язання іранська сторона зможе виконати стосовно рф, — сказав Резніков.
Він вважає, що Україні треба розвивати систему виробництва власних дронів.
І не лише тих, що повітрям, — додав міністр оборони. — Виклик для українського військово-промислового комплексу — розвиток сучасних технологій, таких як безпілотники. Я маю на увазі не тільки ті, що у повітрі, а й ті, що під водою, у воді та по землі. Це майбутнє сучасних воєн на Землі… На жаль, маючи такого сусіда, ми розуміємо всі виклики після перемоги у цій війні. Необхідно також розробити засоби боротьби з ворожими дронами, щоб їх збивати або перехоплювати.
Тим часом Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що збирає докази поставок зброї та її комплектуючих росії.
Останнім часом росія активно використовує дрони іранського виробництва «Shahed-136». Їх досить складно збивати через невеликий розмір, але наші воїни навчилися робити це ефективно. Наразі українські розвідники збирають доказову базу причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих росії. Ці дані передають міжнародним організаціям, щоби накласти на них санкції, — йдеться в повідомленні ГУР.
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