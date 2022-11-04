Росіяни вистріляли по Україні майже всі іранські "мопеди", але це тільки перша партія дронів

https://racurs.ua/ua/n176469-armiya-rf-vystrilyala-po-ukrayini-mayje-vsi-iranski-mopedy-ale-ce-tilky-persha-partiya-droniv.html

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Армія рф витратила майже всю першу партію іранських дронів у війні проти України. Про це 4 листопада повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами міністра оборони, перша партія дронів-камікадзе складалась з близько 300 одиниць основних типів. Вони використовувались для обстрілу цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури України. Також Резніков попередив, що у росії є й інші контракти з Іраном на постачання безпілотників.

Нагадаємо, офіційно Іран заперечує продаж своїх боєприпасів росії.