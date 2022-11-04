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Ракурс
Російські війська намагаються оточити ЗСУ в районі Вугледара

Російські війська намагаються оточити ЗСУ в районі Вугледара (КАРТА)

4 лис 2022, 15:57
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Російські війська намагаються оточити ЗСУ в районі Вугледара.





Про це 4 листопада повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, східна ділянка фронту залишається епіцентром війни росії проти України. Продовжуються атаки в районі Бахмута та Авдіївки, де російська армія завдає ударів з усіх видів артилерії, мінометів та танків.

Позиційні бої йдуть з певними зміщеннями підрозділів, проте захисники не дають противнику прорвати нашу оборону. Він також зазначив, що противник на цьому напрямку зазнає великих втрат.

В середньому близько 100 людей вбитими по цій лінії фронту — напрямок Авдіївський, Вугледар, Мар’їнка, — сказав Череватий.

Декілька днів поспіль тривають бої в районі населеного пункту Павлівка.

Складна ситуація, продовжуються позиційні бої, така-от війна «мобільна». Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Але ось саме там наразі йде найбільш гаряча та інтенсивна війна, — розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Бої на Донбасі станом нан 3 листопада, карта - ISW

Про те, що війська рф утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, у четвер у телефонній розмові з командувачем об'єднаних сил НАТО та США в Європі генералом Крістофером Каволі повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, щодня відбувається до 80 атак.

На Донецькому напрямку російські окупанти мають колосальні втрати, повідомив ISW у зведенні за 3 листопада.

Війська рф передчасно спрямували недостатню концентрацію мобілізованого особового складу на Бахмут та Вугледар Донецької області, витрачаючи цей запас на незначні досягнення в бік оперативно незначущих населених пунктів, — вважають аналітики.

Джерело: Ракурс


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