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Ракурс
Кулеба раскрыл, когда Украина получит первую партию танков Т-72 из нового пакета помощи США

Кулеба раскрыл, когда Украина получит первую партию танков Т-72 из нового пакета помощи США

4 ноя 2022, 19:12
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Україна отримає перші відновлені та модернізовані 26 танків Т-72 впродовж наступного місяця.





Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною, — написав він у своєму Twitter.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет допомоги.

Я вдячний президенту США і людям Сполучених Штатів за ще один пакет військової допомоги на 400 млн дол. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Ми цінуємо цю підтримку, — написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, додаткову військову допомогу для України Міноборони США надасть на 400 млн дол. Також у Пентагоні повідомили, що США разом із Нідерландами профінансують ремонт 90 чеських танків Т-72 для України.

Источник: Ракурс


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