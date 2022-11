Кулеба раскрыл, когда Украина получит первую партию танков Т-72 из нового пакета помощи США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Україна отримає перші відновлені та модернізовані 26 танків Т-72 впродовж наступного місяця.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет допомоги.

I am thankful to @POTUS and the people of �� for another $400 million military assistance package. For armored vehicles that will help us liberate Ukrainian land. We appreciate this continued support!