Кулеба раскрыл, когда Украина получит первую партию танков Т-72 из нового пакета помощи США

https://racurs.ua/n176479-kuleba-raskryl-kogda-ukraina-poluchit-pervuu-partiu-tankov-t-72-iz-novogo-paketa-pomoschi-ssha.html

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Україна отримає перші відновлені та модернізовані 26 танків Т-72 впродовж наступного місяця.

Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною, — написав він у своєму Twitter.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет допомоги.

Я вдячний президенту США і людям Сполучених Штатів за ще один пакет військової допомоги на 400 млн дол. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Ми цінуємо цю підтримку, — написав він у своєму Twitter.

I am thankful to @POTUS and the people of �� for another $400 million military assistance package. For armored vehicles that will help us liberate Ukrainian land. We appreciate this continued support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2022

Нагадаємо, додаткову військову допомогу для України Міноборони США надасть на 400 млн дол. Також у Пентагоні повідомили, що США разом із Нідерландами профінансують ремонт 90 чеських танків Т-72 для України.