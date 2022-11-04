Под Угледаром спецназовцы Нацгвардии захватили российский Т-80

https://racurs.ua/n176481-pod-ugledarom-specnazovcy-nacgvardii-zahvatili-rossiyskiy-t-80-video.html

Ракурс

Український спецпідрозділ захопив новенький танк росіян Т-80. Це сталося на околиці Вугледара, де зараз триваю важкі бої.

Спецпідрозділ «Омега» Національної гвардії України захопив танк окупантів.

Раніше на відео потрапило знищення бійцями спецпідрозділу «Омега» НГУ цілої колони БМП.