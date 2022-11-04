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Ракурс
Под Угледаром спецназовцы Нацгвардии захватили российский Т-80

Под Угледаром спецназовцы Нацгвардии захватили российский Т-80 (ВИДЕО)

4 ноя 2022, 20:10
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Український спецпідрозділ захопив новенький танк росіян Т-80. Це сталося на околиці Вугледара, де зараз триваю важкі бої.





Спецпідрозділ «Омега» Національної гвардії України захопив танк окупантів.

Раніше на відео потрапило знищення бійцями спецпідрозділу «Омега» НГУ цілої колони БМП.

Источник: Ракурс


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