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Под Угледаром спецназовцы Нацгвардии захватили российский Т-80
Под Угледаром спецназовцы Нацгвардии захватили российский Т-80 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176481-pod-ugledarom-specnazovcy-nacgvardii-zahvatili-rossiyskiy-t-80-video.htmlРакурс
Український спецпідрозділ захопив новенький танк росіян Т-80. Це сталося на околиці Вугледара, де зараз триваю важкі бої.
Спецпідрозділ «Омега» Національної гвардії України захопив танк окупантів.
Раніше на відео потрапило знищення бійцями спецпідрозділу «Омега» НГУ цілої колони БМП.
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