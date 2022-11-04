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Під Вугледаром спецпризначенці Нацгвардії захопили російський Т-80
Під Вугледаром спецпризначенці Нацгвардії захопили російський Т-80 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176481-pid-vugledarom-specpryznachenci-nacgvardiyi-zahopyly-rosiyskyy-t-80-video.htmlРакурс
Український спецпідрозділ захопив новенький танк росіян Т-80. Це сталося на околиці Вугледара, де зараз триваю важкі бої.
Спецпідрозділ «Омега» Національної гвардії України захопив танк окупантів.
Раніше на відео потрапило знищення бійцями спецпідрозділу «Омега» НГУ цілої колони БМП.
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