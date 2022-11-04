Наметів побільшало - у мережі з'явилися фото полігонів в білорусі, на які перекидають "чмобіків" з росії

https://racurs.ua/ua/n176480-nametiv-pobilshalo-u-mereji-z-yavylysya-foto-poligoniv-v-bilorusi-na-yaki-perekydaut.html

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У середині жовтня на основні білоруські полігони почали прибувати ешелони з російськими військовими, будуються нові об'єкти військової інфраструктури.

Деякі з них схожі на ті, що існували в білорусі до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Що там відбувається, білоруське видання «Радіо Свобода» спробувало розібратися за допомогою супутникового сервісу Planet Labs.

Повідомлення про активне прибуття російських військ до Білорусі з’явилися в середині жовтня. 10 жовтня олександр лукашенко заявив, що домовився з московитським диктатором путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ «у зв’язку із загостренням на західних кордонах «союзної держави».

Він також вкотре повторив, що Україна планує завдати ударів по території білорусі — про це Мінськ нібито попередили «неофіційними каналами».

Точна кількість російських військових у білорусі поки невідома. лукашенко назвав цифру 9 тис., українська розвідка говорить про 20 тис. мобілізованих росіян. Судячи з повідомлень в інтернеті, до Білорусі приходить «жива сила» частково людьми, меншою мірою — технікою.

Полігон «Обуз-Ліснівський»

На знімку від 31 жовтня видно, що збільшилася кількість наметів для російських військових. На території є польовий табір, польовий госпіталь і стоянка російської техніки з різними вантажівками типу «Урал». На знімку можна нарахувати приблизно 190 наметів і 200 вантажівок.

Полігон «Лосвідо»

На знімку видно великий польовий табір і дві стоянки, більшість техніки — вантажівки. Наметів — понад 100, техніки — приблизно 45 одиниць.

Полігон «Осиповичський» 51 АБр

На знімку видно невеликий польовий табір і стоянку військової техніки: майже 40 наметів і приблизно 100 одиниць техніки.

Також на фото потрапила залізнична станція «Верейці», де 31 жовтня проходило розвантаження ешелону, і російська техніка своїм ходом йшла на полігон.

Аеродром «Мачулищі»

На знімку від 30 жовтня чітко видно три російські МіГ-31К, про дислокацію яких у Мачулищах раніше повідомляла моніторингова група «Беларускі Гаюн».

На свіжому фото видно, що біля одного з літаків лежить об'єкт завдовжки 7—8 м. За формою він схожий на Х-47М2 «Кинджал». Аналітики не стверджують, що це він, але ймовірність дуже висока.