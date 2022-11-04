Страны G7 создали энергетический «Рамштайн» для Украины - Блинкен

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Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України.

По це 4 листопада повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

З урахуванням явно навмисних ​​спроб росії, президента путіна, знищити якомога більше критичної інфраструктури України — зокрема, енергомереж та об'єктів, необхідних для опалення будинків, щоб лікарні не могли функціонувати, школи не могли опалюватися та не мали електроживлення — ми визначили, що разом можемо багато зробити, щоби допомогти українцям, — заявив в німецькому Мюнстері за підсумками міністерської зустрічі G7 Блінкен.

Він сказав, що країни G7 створили, фактично, окремий механізм, щоби усвідомити, якими є потреби України, і що кожна держава може запропонувати зі свого боку.

Це трохи схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож, ми робимо те саме, тільки у сфері енергетики, — зауважив державний секретар США.

В кінці жовтня держтрейдер електроенергії «Енергетична компанія України» (ЕКУ) зробила тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини. Компанія поставила всього 1 МВт в 12 годину 27 жовтня.

ЕКУ була створена за ініціативи Ростислава Шурми — заступника голови Офісу президента (ОП).

В кінці жовтня тестували можливості імпорту електроенергії з ЄС також «Д.Трейдінг» Ріната Ахметова та ЕРУ Ярослава Мудрого.

На початку листопада на аукціонах «Укренерго» не було покупців перетину для імпорту електроенергії.

Україна може імпортувати електроенергію з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Загальна технічна потужність для імпорту електроенергії в Україну з ЄС становить 800 МВт. Зокрема зі Словаччини, Румунії та Угорщини технічно можна імпортувати 600 МВт.

Однак Україні не варто розраховувати на імпорт електроенергії з Угорщини. Прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан є союзником путіна і, в обмін на політичну лояльність, отримує газ та нафту за пільговими цінами від рф.

Видання «Монополіст» пише, що є фізична пропускна здатність, а є - дозволена.

У червні, коли Україна розпочала експорт електроенергії в ЄС, дозволена потужність становила 100 МВт. З кожним місяцем вона поступово збільшувалася і на кінець жовтня європейське об'єднання системних операторів погодило збільшення комерційних обмінів електроенергією між Україною та ЄС — до 400 МВт для експорту і до 500 МВт для імпорту.

За даними «Укренерго», збільшити доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії потрібно з нинішніх 500 МВт до 1000−1500 МВт.

Теоретично розширити таку можливість дозволить завершення відновлення високовольтної лінії Жешув-ХАЕС.

Україна спільно з Польщею планували ввести її в експлуатацію до початку 2023 року. Це дозволить збільшити експорт електроенергії орієнтовно на 1 ГВт.

В результаті фізична потужність з експорту електроенергії в ЄС та імпорту в Україну виростуть до 1500 МВт.

Окрім обмеженої потужності для імпорту електроенергії з ЄС, другою перепоною є її ціна, яка вища ніж в Україні. 3 листопада в Україні вартість однієї мегават-години (МВт-г) електроенергії коштувало 90 євро. Натомість в Польщі 1 МВт-г коштувала 127 євро, в Словаччині — 143 євро, в Угорщині — 145 євро, а в Румунії — 185 євро.

Таким чином, в результаті початку повноцінного комерційного імпорту, виникає різниця між ціною електроенергії з ЄС та ціною в Україні.

Покриття цієї різниці візьме на себе або бізнес, якщо захоче придбати електроенергію по ціні країн з ЄС, або ж держава за рахунок коштів з бюджету, «Енергоатому» чи тарифу «Укренерго».

Оплата аварійної допомоги електроенергії з ЄС відбувається з тарифу «Укренерго».