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Россия не вывела ни одного носителя ракет «Калибр» в Черное море, фото:

В Черном море нет ни одного носителя «калибров» — ВМС

6 ноя 2022, 15:14
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росія станом на сьогодні, 6 листопада, вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Середин них немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює України.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС України.

У Середземному морі перебувають десять кораблів ворога, серед них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 37 суден, з них три судна рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 40 суден, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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