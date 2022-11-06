Россия не вывела ни одного носителя ракет «Калибр» в Черное море, фото:

https://racurs.ua/n176535-v-chernom-more-net-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms.html

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росія станом на сьогодні, 6 листопада, вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Середин них немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС України.

У Середземному морі перебувають десять кораблів ворога, серед них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 37 суден, з них три судна рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 40 суден, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.