У Чорному морі немає жодного носія «калібрів» — ВМСhttps://racurs.ua/ua/n176535-u-chornomu-mori-nemaie-jodnogo-nosiya-kalibriv-vms.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 6 листопада, вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Середин них немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює України.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС України.
У Середземному морі перебувають десять кораблів ворога, серед них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 37 суден, з них три судна рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 40 суден, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.