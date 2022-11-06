ВСУ уничтожили десятки оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176534-boycy-vsu-pokazali-posledstviya-provalnogo-nastupleniya-rossiyan-video.html

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Невдала атака російських окупантів на одній із ділянок фронту призвела до масової загибелі агресорів.

Командири віддали наказ загарбникам йти в атаку, що закінчується їхньою загибеллю. Російські командири ставлять до своїх солдат, як до «гарматного м‘яса». Одна з останніх таких атак призвела до того, що бійці ЗСУ знищили близько 30 ворогів. Про це 10-та гірсько-штурмова бригада Збройних сил України 6 листопада повідомила в Facebook.

Ставлення командирів до людей, використання людського ресурсу як «гарматного м’яса», без перебільшень. Докази їхньої нікчемності та ненавченості. Сидять такі, думають: «Третя рота! О п’ятій ранку висуваєтеся на штурм». Висунулися… Це один із їхніх наступів, всього один. Такі відбуваються щодня, — йдеться у коментарі до відео.

На кадрах українські військові показали наслідки одного з таких наступів.

Нагадаємо, на Харківському напрямку бійці спецпідрозділу «Альфа» одним ударом знищили одразу три російські бойові машини піхоти. Бійці спецслужби виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем із 120-мм міномету. Після удару по цілях в БМП почав детонувати боєкомплект.